Orrore a Torino, 23enne aggredita e violentata da un uomo nella stanza della residenza universitaria

Una ragazza di 23 anni di Messina è stata aggredita e violentata questa notte a Torino in via Borsellino, all’interno dell’omonima residenza universitaria gestita da Edisu, a due passi dal Politecnico.

Colpita alla testa e abusata

Ad aggredire la giovane, un uomo che si è introdotto all’interno della palazzina A3, fino a raggiungere la stanza al nono piano dove stava dormendo. La 23enne ha subito un trauma cranico. Il “mostro”, dopo averla colpita, ha anche abusato di lei. La ragazza è stata soccorsa da un’equipe del 118 e sarebbe stata portata prima al Sant’Anna e poi alle Molinette per gli accertamenti riguardo la presunta violenza sessuale e le cure. E’ caccia all’aggressore. Sul caso indaga la Squadra Mobile: sul posto la polizia scientifica, per raccogliere elementi.

Sciretti (Edisu): "Polizia cerca il responsabilie"

“Sono stato subito informato di quanto accaduto e mi sono recato sul posto. Resto in costante contatto con le forze dell’ordine che stanno cercando il responsabile di questo gravissimo fatto. La mia solidarietà alla studentessa e alla famiglia” è il commento del presidente Edisu Alessandro Sciretti. Sul posto stanno giungendo gli psicologi di ascolto dell’Ente per dare supporto agli ospiti della struttura Borsellino. L'ente ha messo a disposizione dei familiari, in arrivo dalla Sicilia a Torino, una stanza.

Cirio: "Come Regione saremo al fianco"

"Sgomento per quanto avvenuto stanotte, come presidente e padre" il governatore Alberto Cirio, che aggiunge: "La Regione farà tutto ciò che è nelle sue possibilità per essere al loro fianco". Parole analoghe a quelle del sindaco Stefano Lo Russo.

Ricca: "Nessuna pietà per il suo aggressore"

Ad esprimere vicinanza alle 23enne anche gli assessori regionali alla Sicurezza Fabrizio Ricca e all'Istruzione Elena Chiorino. "Nessuna pietà - Ricca - per il suo aggressore. Siamo certi che le forze dell’ordine sapranno consegnarlo alla giustizia, con l’auspicio che possa rimanere a lungo ospite in carcere". "Torino ha saputo trasformarsi in una grande città universitaria grazie alla sua capacità di accogliere, alle sue strutture, ai suoi servizi, all’eccellenza dei suoi atenei. . E nessuno, né oggi né in futuro, può pensare anche solo di torcere un capello a uno dei nostri giovani senza sapere di incorrere nella certezza di una pena severissima" conclude.

"Desidero esprimere la ferma condanna di quanto avvenuto la notte scorsa, quando una giovane studentessa ė stata vittima di un'inaudita aggressione nella Residenza Borsellino a Torino. Quanto avvenuto è inaccettabile, sono vicina alla studessa e alla sua famiglia certa che le Forze dell’Ordine, da sempre garanti di legalità e sicurezza, possano individuare questo delinquente e consegnarlo alla giustizia"