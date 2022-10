Giorno dei Defunti, iniziato in anticipo il via-vai al cimitero Monumentale

Le celebrazioni per il Giorno dei Defunti, una delle ricorrenze più sentite dai torinesi, quest'anno sono iniziate in anticipo di 2 giorni. La collocazione di Ognissanti il martedì e il relativo ponte, infatti, hanno permesso a moltissimi cittadini di diluire le visite ai propri cari e di raggiungere i cimiteri già durante al giornata di oggi.

Parcheggi e fiorai “presi d'assalto”

Ed è così che un via-vai di folla, dall'andamento costante ma composto come vuole la tradizione sabauda, ha attraversato il Cimitero Monumentale fin dall'apertura “prendendo d'assalto” parcheggi (difficile trovare un posto libero sia su corso Novara che su corso Regio Parco, ndr) e fiorai di zona per rendere omaggio a parenti e amici defunti. Il cielo limpido e il sole primaverile hanno invece regalato un'atmosfera diversa a una giornata solitamente percepita come triste.

Gli orari, il corteo e le messe

Per quanto riguarda gli orari, fino a giovedì 3 i cimiteri e gli uffici saranno aperti dalle 8.30 alle 17.30, mentre venerdì 4 resterà in vigore il tradizionale orario invernale con ciusura fissata alle 16.30; all'interno di entrambe le strutture, inoltre, saranno attive navette gratuite, mentre l'accesso alle auto private sarà vietato eccezion fatta per quelle munite di contrassegno per il trasporto di persone con disabilità.

Gli appuntamenti ufficiali della Commemorazione, infine, saranno le seguenti: il corteo istituzionale è previsto per mercoledì 2 novembre alle 9.15, mentre le messe con l'arcivescovo di Torino Roberto Repole sono in programma martedì 1 alle 15.30 presso il Cimitero Parco e mercoledì 2 alla stessa ora presso il Monumentale.

Potenziato il trasporto pubblico locale

Come ogni anno, GTT ha deciso di potenziare il trasporto pubblico locale in direzione dei cimiteri cittadini fino a mercoledì: per il Monumentale, infatti, è prevista un'intensificazione delle linee 19 e 19N e l'attivazione delle linee speciali 68/ e 75/. Per il Parco, invece, verranno intensificate le linee 5/ e 74. Per maggior informazioni è possibile consultare il sito GTT (https://www.gtt.to.it/cms/avvisi-e-informazioni-di-servizio/torino-e-cintura/9928-commemorazione-dei-defunti-potenziamento-linee-per-i-cimiteri-2022)