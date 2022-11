Ognissanti, cimiteri “promossi”: migliora la cura degli spazi, Mozart per commemorare i defunti

Prova del nove superata. I cimiteri di Torino hanno retto allo "stress test" del ponte di Ognissanti, che ha visto decine di migliaia di persone recarsi presso i due cimiteri della città, il Monumentale e il Parco.

Potenziata la pulizia delle aree verdi

AFC Torino Spa (la Società pubblica del Comune che gestisce i Cimiteri) e la Città, hanno infatti intensificato gli sforzi per garantire che i momenti di ricordi si svolgessero in un ambiente il più possibile decoroso, confortevole e pulito. La pulizia delle aree verdi è stata potenziata, Amiat si è premurata di svuotare i cassonetti due volte al giorno. Il risultato? Vialetti praticamente immacolati e prati curati. L'unico neo, difficilmente risolvibile, la questione siccità, che da mesi incide sul verde dei cimiteri torinesi e ha causato la morte di alcuni alberi.

Costi saliti a quasi 2 milioni di euro

D'altra parte la cifra stanziata per i costi di manutenzione del verde e del decoro era già stata alzata di molto nel 2021, passando da 1.451.976 euro del 2020 a 1.991.000 euro dell'anno scorso. Nel 2022 il budget stanziato è di 1.840.500 euro. Una cifra elevata, ma lo sforzo per rendere i cimiteri luoghi il più possibile accoglienti non si è fermato qui.

In 500 per la Messa da Requiem di Mozart

Il 22 ottobre è infatti stato organizzato un evento musicale molto apprezzato: la Messa da Requiem di Mozart eseguita dall’orchestra Melos Filarmonica, con oltre 100 elementi. Circa 500 i partecipanti che, gratuitamente, hanno assistito al concerto presso il cimitero Monumentale tirato a lucido.



Ad accertarsi che gli spazi venissero curati e tirati a lucido, sia per la ricorrenza del ponte di Ognissanti che nella quotidianità, l'assessora con delega ai Servizi Cimiteriali Chiara Foglietta, che negli scorsi giorni ha effettuato un sopralluogo non annunciato al cimitero Parco: "Sono andata a vedere lo stato di manutenzione e pulizia con i miei occhi. Ho rilevato qualche anomalia che ho prontamente segnalato, ma ho anche potuto constatare maggiore cura rispetto alla mia ultima visita di alcuni mesi fa".

Foglietta: "Cimiteri patrimonio della città"

L'assessora si è poi detta particolarmente entusiasta della rassegna musicale "Appuntamento con il Ricordo" che sabato 22 ottobre ha fatto si che i visitatori del cimitero Monumentale venisse accolti dal Requiem di Mozart, eseguito dall’orchestra Melos Filarmonica: "Lo trovo un modo efficace di far scoprire ai torinesi e non questi luoghi, patrimonio storico e architettonico della Città di Torino" ha concluso Foglietta.