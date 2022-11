Politiche sociali, a Chivasso stanziato oltre mezzo milione di contributi per utenze domestiche ed affitti

Lo scorso mese di marzo invece fondi ministeriali e regionali per quasi 212 mila euro sono stati riconosciuti a 126 famiglie chivassesi come contributo per l’affitto pagato nel 2021. I nuclei beneficiari appartenevano alla Fascia A il cui reddito familiare era pari o inferiore a 13.405,08 euro. La cosiddetta Fascia B, con redditi superiori a 13.405,08 euro ma inferiori a 25 mila euro, era composta invece da 48 famiglie che per il secondo anno consecutivo rischiavano di non vedersi riconoscere nessun sostegno. “Saneremo con fondi comunali questa situazione – hanno annunciato il sindaco Claudio Castello e l’assessora alle Politiche Sociali Tiziana Siragusa - garantendo copertura alle richieste di contributo per gli affitti di quella fascia che merita la giusta attenzione specie in questo periodo storico in cui il potere d’acquisto dei cittadini sta subendo dei contraccolpi drammatici”.