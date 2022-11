Repole non officia la messa di Ognissanti: “Il vescovo ha il Covid, ma sta bene”

Ha dovuto rinunciare alla messa di Ognissanti al cimitero Parco l’arcivescovo di Torino monsignor Roberto Repole.

Stop dovuto al Covid

Uno stop dovuto al Covid, come annunciato dal vicario generale, nonché vescovo ausiliare eletto, Alessandro Giraudo ai presenti: “L’arcivescovo ha contratto il Covid ma sta bene e vi porta i suoi saluti” è il messaggio letto ai fedeli.

Positivo ma senza sintomi

In effetti monsignor Repole è risultato positivo al tempore, ma non ha praticamente sintomi. Le sue condizioni di salute sono buone, tanto da non dover richiedere l’ospedalizzazione: l’arcivescovo osserverà il periodo di quarantena e poi tornerà ad officiare.

In rappresentanza della Città di Torino, alla messa al cimitero Parco ha partecipato Chiara Foglietta, assessora al Trasporti.