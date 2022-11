Più architettura e meno edilizia: a Torino un seminario per ripensare in meglio il carcere

“ Più architettura e meno edilizia ”: si potrebbe riassumere con questo slogan il seminario sulle sfide del carcere contemporaneo andato in scena venerdì mattina a Torino presso la sala del Consiglio Regionale del Piemonte. Durante l'evento si è discusso dell'importanza della progettazione degli spazi nel miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti , con la proiezione del film in realtà virtuale del regista Milad Tangshir “VR Free” sull'esperienza del carcere

Il tema non lascia indifferente nemmeno il Consiglio Regionale: “Nonostante le leggi - ha commentato il consigliere segretario Gianluca Gavazza – il carattere punitivo del carcere è rimasto centrale, determinando una cultura dell'isolamento: le strutture sono progettate in modo da non favorire la socializzazione e, collocate in zone periferiche, aumentano il senso di devianza e pericolo. Per questo sono necessarie nuove strutture e una riqualificazione di quelle già esistenti, spesso non adeguate né dal punto di vista igienico né da quello”.