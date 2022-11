Dalla condizione delle donne in Iran al ricordo di Francesco Convertini: Paratissima racconta la contemporaneità [FOTO]

200 artisti, 20 progetti speciali concentrati in 8 mila metri quadrati, compreso il nuovo spazio della Manica la Mosca. Tante le novità di uno spazio che ormai è attivo tutto l’anno con attività culturali a 360 gradi.

Durante i quattro giorni di fiera, fino al 6 novembre, il pubblico potrà ammirare le cinque gallerie d’arte che espongono nelle scuderie, gli artisti selezionati dal progetto di curatori del progetto N.I.C.E. per sei mostre. e i tre spazi al primo e al secondo piano affidati alle due giovani curatrici Rosanna Accordino e Flavia Rovetta .

Attenzione anche alla questione delle donne in Iran, con due opere che evidenziano la criticità della condizione femminile: una mostra fotografica di Valeria Gradizzi, “!Al Batin/The Hiddenallestita” al piano terra e l’installazione di Bahar Heidarzade, “I miei sogni ballano verso la libertà”, un rotolo di carta che invade completamente la stanza del terzo piano nella Paratissima Factoy, un modo per l’artista di emanciparsi rispetto alla condizione che attualmente sta vivendo nel suo paese.

Tra le novità di quest’anno anche la mostra del collettivo Collective nella manica La Mosca, spazio della Cavallerizza da poco riaperto e affidato dalla Compagnia di San Paolo proprio a Paratissima. Uno spazio immersivo, in cui i visitatori possono sdraiarsi e osservare video psichedelici in loop ponendosi l’interrogativo “Siamo noi a usare la tecnologia o la tecnologia usa noi?”.

Nuovo anche lo spazio di passaggio rifunzionalizzato che si affaccia sui giardini reali realizzato su progetto di Francesco Convertini, l’artista collaboratore di Paratissima, investito quest’estate in corso Regina mentre attraversava la strada in bicicletta. “Un modo per ricordare un collega e un amico” commenta Lorenzo Gemark, fondatore della kermesse.