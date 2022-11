Dieci anni di Flashback: da Hayez a Vedova nella suggestiva location di Borgo Crimea

Nuovi modi di fare fiera è uno degli obiettivi di Flashback 2022. Cercare di spostare l’attenzione laddove non c’è. Era con questo spirito che si era iniziato 13 anni fa e attraverso mezzi differenti è quello che si continua a fare oggi.

Giunta alla sua decima edizione, la fiera che uscire arte antica a quella contemporanea, invade in maniera permanente con Flashback Habitat gli spazi della villa ottocentesca di corso Lanza 75, in pieno borgo Crimea.

Un modo per unire il centro della città con le periferie. “He.art” (heart/cuore; art/arte) è il titolo evocativo di questa edizione: come il cuore pulsa per inviare sangue fino alla periferia del coprono così l’arte per flashback lavora in modo capillare sulle periferie.

Duemila gli anni di storia che coprono le opere portate dagli oltre trenta espositori italiani e internazionali. Dagli acquerelli settecenteschi di Giovanni Antonio Bottione all’Odalisca di Francesco Hayez, passando per il Trofeo di Aldo Mondino fino al Vaso Venini di Vittorio Zecchin.

Tre le mostre all’interno della fiera: Opera Viva Barriera di Milano, progetto ideato dal direttore creativo Alessandro Bulgini che riprese il lavoro dei Manifesti allestiti in piazza Bottesini nel corso del 2022; Cuba Introspettiva, di Giacomo Zaza che propone un'esplorazione delle pratiche tra media diversi utilizzati all’interno dell’isola di Cuba. Infine, La natura e la sua gemella. Davide Bertuccio-Camilla Miani, un percorso fotografico curato da Michela Casavola con il coinvolgimento di WeWorld ong impegnata a garantire i diritti di donne e bambini in 27 paesi del mondo.

Ampio il programma di incontri con talpa, video e performance per un totale di 15 occasioni per approfondimenti e riflessioni sull’arte.

Per info: https://www.flashback.to.it