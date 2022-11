Moncalieri va alla caccia dei 'furbetti delle multe' non pagate: in ballo oltre 2 milioni di euro

Da tempo Moncalieri ha deciso di dare la caccia ai cosiddetti 'furbetti dei rifiuti', che abbandonano impunemente anche grosse quantità di scarichi e rifiuti, avvalendosi delle nuove tecnologie e delle immagini delle fototrappole. Ma in questi giorni è iniziato anche l'inseguimento a coloro che hanno fatto finta di nulla e non si sono ricordati di pagare le multe.

Oltre 11 mila cartelle per violazioni codice strada

Dagli uffici del Comune sono partite oltre 11 mila cartelle esattoriali riferite a sanzioni per violazioni al codice della strada contestate solo nel 2019 e finora mai riscosse: si tratta di poco più di 1,5 milioni di euro, ma tra maggiorazioni e spese le cifre sono lievitate arrivando a sfiorare i 2,3 milioni.

Nel 2021 multe non pagate per 6 milioni di euro

Si tratta della parte preponderante della lotta a chi non paga le sanzioni, visto che l’indice di riscossione relativo alle violazioni al codice della strada è tra i più bassi in assoluto a livello di bilancio, basti considerare che nel rendiconto del 2021 erano indicate multe non pagate per circa sei milioni di euro.

Divieti di sosta e autovelox le infrazioni più comuni

Divieti di sosta, autovelox, T-Red, ma non solo. Palazzo civico ha consegnato all’Agenzia delle Entrate anche altri 252 nominativi che devono al comune circa 60mila euro riferiti a somme dovute in questo caso a causa di ordinanze e ingiunzioni relative a verbali emessi negli anni dal 2015 al 2018. Anche questi «avvisi» dimenticati nel cassetto, da parte degli interessati, che ora sono chiamati a renderne conto.

Tra sovrattasse e mora si arriva a 2,3 milioni

Questi avvisi partono proprio mentre a Moncalieri entrano in funzione i tre nuovi T Red, i semafori che multano chi 'brucia il rosso' e passa ugualmente. I nuovi dispositivi dotati di telecamere sono stati 'accessi' in corso Roma-corso Trieste, in strada Revigliasco all’altezza della chiesa di Testona e in strada Revigliasco all’incrocio con strada Genova e via Tenivelli.