Moncalieri, da novembre Ztl solo di sera e attivi tre nuovi t-red per chi 'brucia il rosso': dove saranno posizionati

A Moncalieri il conto alla rovescia sta per terminare: dal 1° novembre entrano in funzione 24 ore su 24 le nuove telecamere per multare chi passa con il rosso.

Dove saranno posizionati

I nuovi semafori t-red saranno posizionati tra le vie Genova, Tenivelli e Revigliasco, tra corso Trieste, corso Roma e strada Vallere e tra le vie Boccardo, Revigliasco e Della Rovere.

Nuovi occhi elettronici che andranno ad integrare quello storico di viale del Castello. L'idea originaria era partire con le contravvenzioni alla fine del 2022, invece l'installazione e i collaudi sono stati fatti a tempo di record.