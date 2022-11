Entro il 2023 il 50% dei Comuni piemontesi avrà la banda ultra larga. Nuovi bandi per la digitalizzazione

Entro l'inizio del 2023 il 50% dei Comuni piemontesi sarà coperto dalla banda ultra larga. A chiarirlo l'assessore regionale all'innovazione Matteo Marnati, che questa mattina ha fatto il punto sui risultati raggiunti dalla task force #PiemonteDigitale2030. "Ad oggi sono 346 i Comuni - ha spiegato Marnati - con certificazione per la rete in fibra ottica e 99 siti con il wireless: due anni e mezzo fa erano praticamente zero. Entro fine anno si aggiungeranno altre 225 realtà e così ad inizio 2023 il 50% dei comuni piemontesi (571) avrà finalmente la banda ultra larga". Per il 2024 tutti le realtà del Piemonte saranno altamente digitalizzate.

Ma la strada da percorrere è ancora lunga. I bandi nazionali per la digitalizzazione abilitano circa 306 milioni di euro per i 1.181 Comuni piemontesi. Per spendere al meglio questi soldi a fine giugno la Regione ha creato la task force #PiemonteDigitale2030 insieme a CSI Piemonte e Fondazione Piemonte Innova. "Sino ad oggi, - ha spiegato Pietro Pacini, Direttore Generale CSI Piemonte - sono 230 le amministrazioni comunali che hanno già usufruito del nostro aiuto: il 42% fino a 5 mila abitanti ed il 36% fino a 2.500". Del totale circa l’80% ha poi deciso di partecipare a uno o a più bandi previsti dalla Misura 1 del Pnrr per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, per un totale di 91 milioni di euro che arriveranno sul territorio.