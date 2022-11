Donne iraniane protagoniste ad Artissima 2022: "L’arte è un modo per farci sentire in tutto il mondo"

Ad Artissima fari puntati sui temi dell’attualità, dalle nuove tecnologie all’ambiente, fino alle questioni geopolitiche, come quella sull’Iran.

Sono diversi gli artisti iraniani presenti in fiera, tra quelli quelli portati da tre le gallerie, autori che hanno potuto così raccontare la propria arte e la propria storia: Yasi Alipour, per la Bavan di Tehran, Peyman Hooshmandzadeh, per la Ag Galerie sempre di base a Tehran e Douglas Abdell, per la Ab-Anbar con sede a Londra e Tehran.

"Abbiamo aiutato artisti e galleristi a portare la loro poetica perché crediamo sia importante vedere la viva voce di galleristi di Tehran, testimoniano quanto sta succedendo nel loro Paese” commenta il direttore Luigi Fassi.

"Ci sono artisti che raccontano in modo poetico, forte, quanto sta accendo in quel Paese. Ci tenevano a venire qui, per loro è quasi una missione testimoniare attraverso l’arte cosa sta succedendo laggiù".

E così le opere matematiche di Yasi Alipuour, che si ispirano propri alla tradizione architettonica del suo paese d’origine, trovano il loro posto all’interno della sezione Disegni di Artisttima. "Per noi è la prima volta qui ad Artissima - spiegano dalla galleria che la rappresenta, la Bavan di Tehran -. Siamo molto contente di essere state selezionate".

Sono proprio due donne a gestire la galleria e con il loro lavoro promuovono e sostengono l’arte femminile iraniana. "Crediamo sia fondamentale fare quadrato tra di noi, supportarci e supportare il lavoro delle donne artiste iraniane in tutto il mondo. Queste fiere sono l’occasione perfetta. In questo modo facciamo sentire la loro voce".