A Grugliasco in arrivo Orchestrarpa, il progetto itinerante ideato da Katia Zunino

Agamus si fa promotrice dell'orchestra di arpe per Torino e dintorni. L'idea nasce sull'esperienza di "Arpamanetta", progetto itinerante ideato dall'arpista e concertista internazionale Katia Zunino: «Arpamanetta è un gioco di parole giovanile e un po' scanzonato - spiega la Zunino - che vuole sfatare il luogo comune che vorrebbe l'arpa relegata al mondo classico o al folk, per mostrare a tutti quanto in realtà sia uno strumento meraviglioso e dai mille impieghi».

E i numeri le danno ragione, perché negli anni si è dimostrato un percorso didattico molto efficace, richiesto da enti e da festival, diventando una vera fabbrica di orchestre in molte città d'Italia, conosciuto in Francia, Svizzera e Spagna. Ad oggi in Piemonte questo progetto non esisteva ancora, ma presto esisterà e avrà sede a Grugliasco.