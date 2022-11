Meteo, bel tempo nel fine settimana su Torino e provincia dopo la pioggia degli ultimi giorni

A Torino quindi avremo questa situazione: cielo sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento dal pomeriggio per una temporanea fase di maltempo con deboli piogge su Alpi occidentali e Valle d'Aosta tra pomeriggio e sera. Deboli nevicate a partire dai 1500 m. Temperature massime in linea con il periodo con valori attorno 16 °C. Venti di Foehn sulle Alpi, assenti o deboli didirezione variabile in pianura.