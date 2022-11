Parla il fratello del giovane migrante suicida al CPR di Torino: “Giustizia per Moussa”

“Giustizia per Moussa”: a ribadirlo, ancora una volta e a gran voce, è Thierno Amadou Balde, fratello del giovane migrante morto suicida al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino il 23 maggio dello scorso anno. Balde è stato ospite, nel tardo pomeriggio di domenica, di alcune associazioni attive sul quartiere Aurora tra cui Arteria, Casa Umanista e UISP sul ponte pedonale informalmente intitolato proprio alla memoria di Moussa Balde.

La richiesta di giustizia e il pensiero ai migranti di Catania

Balde è arrivato in Italia dalla Guinea grazie all'intermediazione di Carovane Migranti per assistere al processo attualmente in corso a Imperia contro i responsabili del pestaggio avvenuto ai danni di Moussa pochi giorni prima del suicidio (per il secondo, previsto a Torino per accertare eventuali responsabilità del personale del Cpr nella sua morte, si dovrà attendere il termine delle indagini): “A nome della mia famiglia - ha dichiarato – e delle organizzazioni che si sono occupate del caso di Moussa, chiedo giustizia per mio fratello: una persona maltrattata e picchiata andava ricoverata in ospedale, non lasciata da sola in un centro come il Cpr a pochi giorni dall'aggressione”.

All'incontro di ieri hanno assistito diverse decine di persone: “Sono davvero felice – ha aggiunto – di vedere così tante persone che, come me, vogliono che quanto accaduto a mio fratello non si ripeta mai più. Aver intitolato questo ponte storico alla sua memoria, inoltre, mi rende davvero fiero perché significa che resterà con noi per sempre: dobbiamo darci la mano e restare uniti, lottando contro la violenza e la persecuzione nei confronti di tutte le persone che vivono quello che ha vissuto mio fratello e dei migranti che in queste ore non sono stati fatti scendere dalle navi attraccate nel porto di Catania”.

Il supporto di Carovane Migranti

Nei giorni scorsi, accompagnato dagli attivisti di Carovane Migranti, Balde si è recato proprio davanti al Cpr di corso Brunelleschi: “Non gli hanno permesso di entrare - hanno spiegato i primi – ma, nonostante questo, siamo riusciti a lasciare un fiore davanti all'ingresso. Con i 14mila euro di una raccolta fondi, infine, siamo riusciti a riportare la salma di Moussa in Guinea e a realizzare il suo sogno: quello di costruire un tetto per la casa dei propri genitori, oltre a permettere a suo fratello di venire in Italia per assistere al processo di Imperia, dove la famiglia si è costituita parte civile”.

La solidarietà del sindaco Lo Russo

Si è svolto questa mattina a Palazzo di Città l’incontro tra il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il fratello maggiore di Moussa Balde, Amadou Thierno Balde, che è arrivato in Italia poche settimane fa dalla Guinea per costituirsi parte civile nel processo in corso presso il Tribunale di Imperia contro le persone che aggredirono Moussa Balde a Ventimiglia nel maggio 2021.

Stefano Lo Russo ha manifestato a Thierno Balde e a tutta la famiglia Balde solidarietà e vicinanza da parte della Città di Torino e ha evidenziato a Balde come, nel rispetto delle proprie prerogative, come Sindaco farà quanto possibile per far sì che le condizioni del CPR migliorino, a partire dalla problematica del mancato accesso a tale struttura della società civile come invece avviene in carcere, e che si tenga alta l’attenzione sul rispetto diritti fondamentali delle persone migranti, tema che proprio oggi è di nuovo drammaticamente attuale.

Sinistra Ecologista per la chiusura del CPR

Alice Ravinale, capogruppo di Sinistra Ecologista che ha promosso l’incontro, nel ribadire che la posizione di Sinistra Ecologista è per la chiusura del CPR, ha ribadito a Thierno Balde che a seguito della morte di suo fratello è molto aumentata l’attenzione in città per le condizioni delle persone trattenute al CPR, anche a livello istituzionale, e che il Consiglio Comunale proseguirà nell’impegno per garantire il rispetto dei diritti di ogni persona privata della libertà personale e per costruire una città pienamente aperta e antirazzista.

"Purtroppo non possiamo rimarginare una ferita, quella terribile della famiglia di Moussa, ma anche quella che tutta la nostra comunità cittadina e nazionale dovrebbe sentire per la sua morte. Non lo può fare la visita di Thierno, con noi oggi nei luoghi dove suo fratello si è tolto la vita, non lo può fare la chiusura degli ospedaletti, luoghi di isolamento non previsti dalla normativa e per fortuna oggi non più usati. Non può farlo nemmeno una gestione più attenta ai diritti e ai bisogni dei trattenuti, perché i C.P.R. restano per la loro stessa natura spazi di privazione della dignità e dei diritti umani, dove sono trattenute persone che non hanno commesso alcun reato se non quello (amministrativo) di non possedere documenti. Continueremo a dire che vanno chiusi", ha dichiarato il Vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi, che oggi ha visitato il CPR di Corso Brunelleschi insieme a Thierno Amadou Balde.