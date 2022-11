A Saluzzo Obiettivo Orchestra in concerto

Durante la serata verrà presentato il progetto di raccolta fondi che la Scuola APM ha lanciato sul portale Rete del Dono. Il progetto di crowdfunding “C’È UN’ORCHESTRA IN CITTÀ” si propone di creare un’orchestra stabile a Saluzzo che vedrà come protagonisti i giovani musicisti di Obiettivo Orchestra, offrendo così nuove opportunità lavorative per gli allievi e occasioni di ascolto per il territorio.