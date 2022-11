Moto contro tir, a Genova muore una donna di 51 anni. Il camionista è di Settimo Torinese

Si chiamava Romana Conte la vittima del terribile incidente di ieri pomeriggio in lungomare Canepa. Aveva 51 anni e risiedeva a Genova in via Angelo Orsini. Il tragico schianto è avvenuto poco prima delle 17, la donna viaggiava su una moto che si è scontrata contro un camion guidato da Carlo Ciliberti, 53 anni di Settimo Torinese.



La dinamica non è ancora chiara, sul posto sono presenti la polizia locale per i rilievi e il Pm. Dalle testimonianze sembrerebbe che la moto sia stata agganciata dal mezzo pesante che l'avrebbe trascinata per diversi metri.



La donna è rimasta schiacciata dal camion morendo sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso di 118 e Croce d'Oro di Sampierdarena. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno dovuto alzare il camion per recuperare i resti della vittima.



Romana Conte è la dodicesima vittima di incidenti stradali a Genova da inizio 2022.