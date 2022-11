Sgombero abusivi via Sospello, il plauso del ministro Piantedosi: "Basta tollerare degrado e illegalità"

Oltre al sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a vari esponenti del mondo politico e al presidente di Atc Piemonte Centrale Emilio Bolla , si è detto soddisfatto per l'intervento anche il neo ministro dell'Interno Matteo Piantedosi . " Esprimo grande apprezzamento per l’operazione che stamane ha consentito di liberare, in un complesso residenziale a Torino, alcuni alloggi dell’ATC ” ha dichiarato l'ex prefetto di Roma, sottolineando “ la proficua sinergia tra Prefettura, Comune, ATC e Forze di polizia grazie alla quale è stato assicurato il ripristino di condizioni di legalità e di sicurezza ”.

“Lo sgombero - prosegue il titolare del Viminale - si inserisce in una precisa strategia d’azione, portata avanti in tutto il Paese, per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive e riappropriarsi in tal modo di abitazioni che potranno essere così riassegnate ai cittadini che ne hanno diritto”.

“L’intervento dello Stato, liberando questi beni pubblici da chi li aveva occupati, consente poi di realizzare interventi di riqualificazione urbana funzionali a contrastare situazioni di degrado e illegalità, fornendo dunque anche un importante contributo nella costruzione di risposte ai fenomeni di marginalità sociale”, ha concluso Piantedosi.

Soddisfatta dell'intervento delle forze dell'ordine anche Paola Ambrogio: “Auspico che il Sindaco non decida di “sedersi sugli allori” e che invece si faccia parte attiva nei confronti del Questore e del Prefetto per mettere al centro dell’attenzione le altrettanto preoccupanti occupazioni negli stabili Atc di via Poma dove, proprio poco fa, sarebbe avvenuta l'ennesima occupazione abusiva", ha dichiarato la senatrice di Fratelli d'Italia. "Questa è la riprova che va mantenuta alta l’attenzione: basta temporeggiare, contro i ladri di case bisogna agire in fretta per evitare che il fenomeno dilaghi ulteriormente. È tempo di liberare tutti i quartieri della città dal giogo dell’illegalità e ripristinare ordine e sicurezza”.