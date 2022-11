TFF40 per un cinema a misura di spettatore. Tra gli ospiti Malcolm McDowell, Paolo Sorrentino, Toni Servillo, Paola Cortellesi

Tutto pronto per festeggiare la quarantesima edizione del Torino Film Festival che si svolgerà dal 25 novembre al 3 dicembre sotto la guida artistica di Steve Della Casa che torna a dirigere la manifestazione a distanza di vent’anni.

"Questo è il festival del ritorno in sala e della centralità della sala cinematografica: ci saranno facilitazioni per i biglietti, biglietterie accessibili, proiezioni a misura d’uomo e tanti spazi di socialità che culmineranno in una novità assoluta, Casa Festival, vero e proprio luogo d’incontro tra professionisti e semplici appassionati" commenta il direttore.

173 proiezioni per otto giorni Sono 173 i film presentati, di cui 135 lungometraggi, 14 mediometraggi, 24 cortometraggi, 81 anteprime mondiali, 10 anteprime internazionali, 4 anteprime europee e 56 anteprime italiane - selezionati su più di 4500 opere visionate. Le proiezioni saranno come sempre al Cinema Massimo e al Greewich Village, con molte new entries: Cinema Romano, Arthouse, Mole Antonelliana, Gallerie d’Italia, Teatro Astra. Oltre ad altri luoghi aperti a conferenze e incontri per la città. 12 i film candidati per il concorso dei lungometraggi, tra questi anche una produzione italo-ucraina, "La lunga corsa" di Andrea Magnani. 8 invece i documentari internazionali in concorso e altrettanti quelli italiani. Anche la sezione Crazies, vedrà in concorso sei pellicole estere. Tre infine le giornate in cui si concentrano i 18 cortometraggi italiani in gara. Le altre proiezioni si concentreranno all'interno delle sezioni Fuoriconcorso, Nuovi Mondi, Crazies, Back to Life, Schermi Eretici e la novità, Mezzogiorno di Fuoco, otto film di culto per gli appassionati del genere western, ma poco noti al grande pubblico. Infine, cinque appuntamenti fuori programma tra cui una serata venerdì 2 dicembre con Paolo Sorrentino durante la quale il regista dialogherà al Teatro Astra insieme a Steve Della Casa e Andrea De Rosa.