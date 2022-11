Atp Finals, come cambia la viabilità attorno allo stadio Olimpico

L'area dello Stadio Olimpico e altre zone della città saranno interessate nei prossimi giorni dallo svolgimento delle ATP Finals, in programma dal 13 al 20 novembre.

Per garantire il regolare svolgimento dell’evento sono stati decisi una serie di provvedimenti come la chiusura di alcune vie e tratti di strada, l'istituzione di divieti di sosta e di un’area taxi, l'attivazione di aree di sosta a pagamento, la ricollocazione di quelle destinate alla sosta dei disabili e di quelle a disposizione degli operatori del commercio, oltre alla deviazione di alcune linee del trasporto pubblico locale.

Nel dettaglio:

- via Filadelfia, sarà chiusa al traffico veicolare, da piazzale San Gabriele di Gorizia a corso Agnelli, nei seguenti giorni e orari:

sabato 12, domenica 13, sabato 19 e domenica 20: dalle 09.30 e fino a fine evento (presumibilmente entro le ore 24.00);

da lunedì 14 a venerdì 18: dalle 09.30 alle 12.00, dalle 15.30 alle 19.00 e dalle 22.30 fino a fine evento (presumibilmente entro le ore 24.00).

Sul medesimo tratto di strada fino al 27 novembre sarà vietata la sosta.

Modifiche alla viabilità interesseranno anche:

dal 5 al 21 novembre

- il controviale Est di corso Agnelli, dal civico 45 a via Filadelfia, dove su entrambi i lati sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli;

dal 13 al 20 novembre

- il controviale Est di corso Agnelli, da via Filadelfia a piazzale Grande Torino dove saranno vietati il transito e la sosta;

- il controviale Ovest di corso Galileo Ferraris, da piazzale Grande Torino a piazzale San Gabriele da Gorizia: anche qui sosta e transito vietati;

- il controviale Ovest di corso Galileo Ferraris, lato Ovest per un tratto di circa 60 metri verso Nord partendo dal civico 200 dove sarà vietata la sosta;

dal 10 al 25 novembre sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli:

- in via Maria Vittoria lato Sud, tra piazza Carlo Emanuele II e via San Massimo;

- in piazzale Regina Margherita lungo la perimetrale Nord Ovest su ambo i lati nel tratto da via Ricasoli a corso Regina Margherita;

- in via Belfiore lato Est tra il civico 23 e il civico 25;

- in via Camerana lato Est, tra il civico 9 e via Assietta

Inoltre, nelle giornate di svolgimento delle partite, dal 13 al 20 novembre, dalle ore 9.00 alle 24.00 sarà istituita la sosta a pagamento con tariffa forfettaria giornaliera di 8 euro :

- in corso Galileo Ferraris, su ambo i lati della carreggiata centrale nel tratto tra corso Sebastopoli e via De Cristoforis;

- sul lato destro delle carreggiate centrali nel tratto tra via De Cristoforis e piazzale Costantino il Grande;

- su ambo i lati della carreggiata Ovest nel tratto tra piazzale Costantino il Grande e corso Sebastopoli.

Nelle sopra citate carreggiate centrali, ad eccezione dei giorni e delle ore in cui è in vigore la sosta a pagamento sarà in vigore il divieto di sosta.

In tutte le carreggiate destinate alla sosta a pagamento durante i sopra citati orari sarà vigente un limite di velocità di 30 km/h nel tratto tra piazzale Costantino il Grande e corso Sebastopoli.

Sempre dal 13 al 20 novembre poi:

- l'area destinata ai taxi troverà posto sul lato Est del controviale Ovest di corso Sebastopoli nel tratto compreso tra piazzale Grande Torino a procedere verso Nord per 150 metri;

- le aree riservate alla sosta dei disabili saranno collocate: sul lato Ovest controviale Ovest di corso Galileo Ferraris a partire da piazzale Grande Torino procedendo verso Sud per circa 100 metri complessivi e in corso IV Novembre sul lato Est del controviale Est procedendo verso Nord per circa 50 metri complessivi;

- le aree a disposizione degli operatori del commercio saranno localizzate in corso Galileo Ferraris, carreggiata laterale Ovest, lato Ovest e in corso IV Novembre, carreggiata laterale Est lato Est.

Trasporto Pubblico Locale

Dalle ore 9.30 di sabato 12 novembre fino al termine del servizio di domenica 20 novembre, il trasporto pubblico locale sarà interessato dai seguenti provvedimenti di modifica del percorso.

Linee 17 – 17B

• direzione Via Ventimiglia: oltre a quanto disposto con o.d.s. n.499 del 27 Maggio 2022, da V. Filadelfia / C.so Agnelli deviata a sinistra per C.so Agnelli – C.so IV Novembre (carreggiata centrale) – a destra per C.so Monte Lungo – Piazzale Costantino il Grande – a destra per C.so G. Ferraris (carreggiata centrale) – a sinistra per C.so Sebastopoli – segue percorso regolare.

• direzione Rivoli – V. Crea: da C.so Sebastopoli / C.so G. Ferraris deviata a destra per C.so G. Ferraris (carreggiata centrale) – Piazzale Costantino il Grande – a sinistra per C.so Monte Lungo – a sinistra per C.so IV Novembre (carreggiata centrale) – a destra per V. Filadelfia – segue deviazione come da disposizioni emanate con o.d.s. n. 499 del 27 Maggio 2022.

Saranno osservate le seguenti fermate.

Direzione Via Ventimiglia: C.so IV Novembre prima di Via Caprera (in comune con linea 10); C.so Monte Lungo dopo ingresso parcheggio ex giostrai; C.so Sebastopoli prima di C.so Unione Sovietica.

Direzione Rivoli - V. Crea : C.so Monte Lungo dopo Piazzale Costantino il Grande; C.so IV Novembre dopo Via Caprera (in comune con linea 10).

Linea Extraurbana 442 (Nichelino – Stabilimento Tekfor)

• direzione Nichelino: da V. Gorizia / V. Filadelfia prosegue dritto per V. Gorizia – a sinistra per C.so Cosenza – a destra per C.so Unione Sovietica – percorso normale.

• direzione Tekfor: da C.so Unione Sovietica / C.so Cosenza a sinistra per C.so Cosenza – a destra per V. Gorizia – percorso normale.

Per la linea extraurbana 442 saranno osservate le fermate presenti sul percorso deviato, ad eccezione della fermata n° 279 denominata “Giambone” sita in C.so Unione Sovietica / C.so Cosenza che non dovrà essere effettuata.