Atp Finals 2022, ecco Nadal. Il tour in anteprima dentro le strutture di gara e il fan village di Piazza d'Armi [FOTO]

Atp Finals 2022: tour in anteprima dentro le strutture di gara e il fan village di Piazza d'armi

Scale, latte di colore e cacciaviti che si muovono in maniera febbrile. Sono gli ultimi ritocchi prima che si apra l'edizione 2022 delle Atp Finals di Torino, tra conferme e novità. Il tutto mentre lo spagnolo Rafa Nadal, uno dei protagonisti più attesi, è arrivato in città ed ha iniziato gli allenamenti al Pala Alpitour. Ultimi preparativi in corso

Dopo debutto del 2021 in piazza San Carlo, la seconda volta torinese dei Campioni del tennis celebra il ricongiungimento della zona di gara con il fan village: proprio si fronte all'ingresso del Pala Olimpico, infatti, si stanno allestendo al coperto dei padiglioni aree per il mini tennis, zone giochi con le mascotte, aree per scattare foto ricordo, ma anche zone ristoro e sponsor.

Il giallo della pallina gialla

Svelato il giallo della pallina gialla: quello che ormai da settimane è il segno distintivo della struttura, anche agli occhi meno esperti, in realtà è un bar a marchio Lavazza, ma ai suoi lati ci sono anche un pub con carni e birre a km zero legato a slow food e lo studio televisivo di Super tennis, il canale tematico che letteralmente si affaccia sul centro di gravità delle Atp. Spazi, marchi, megaschermi

Prima dell'ingresso all'area sponsor un pannello digitale permetterà al pubblico di orientarsi tra le diverse zone e i 26 stand presenti. Nello spazio dedicato al cibo, invece, sono 7 i marchi presenti, con 5 megaschermi per potersi godere le gare in diretta e 304 posti di ristorazione, seduti o in piedi.

Lo scorso anno erano stati circa 7000 i passaggi al giorno in piazza San Carlo. La sfida viene raccolta in questa superficie di 3600 metri quadri (1800 + 1800 tra zona sponsor e ristorazione) che però non sarà un'area riservata soltanto a chi è in possesso dei biglietti. Ecco in Fan Village

L'apertura del Villaggio è fissata per sabato 12 alle ore 11, con accesso consentito a tutto il pubblico (anche chi è senza biglietto) mentre durante le giornate di gara (al via domenica 13), lo spazio sarà aperto a chi ha il tagliando, ma solo fino alle 21, poi chiunque potrà accedere per consumare qualcosa e godersi l'atmosfera dell'evento. Anche nella giornata di domenica 20 il villaggio sarà aperto a tutti, con e senza biglietto.