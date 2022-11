Nove incidenti in meno di cinque mesi, l'SOS della Circoscrizione 5: "Pannelli luminosi fuori dal sottopasso"

Proseguono senza sosta gli incidenti fuori dal nuovo sottopasso che collega corso Grosseto a corso Potenza.

Nove incidenti in cinque mesi

Sono infatti ben sette i sinistri rilevati dalla polizia municipale tra corso Potenza e via Lucento, all'imbocco dell'infrastruttura, e altri due tra via Lucento e via Borgaro, avvenuti da fine giugno a oggi.

Nove in meno di cinque mesi. Un'enormità. Ed è per questo motivo che il presidente della Circoscrizione 5 Enrico Crescimanno ha nuovamente richiesto all'assessorato alla Viabilità "pannelli luminosi".

La richiesta di pannelli luminosi

La speranza è che l'installazione della segnaletica aiuti a prevenire incidenti in un incrocio considerato pericoloso, alla luce di una viabilità mutata negli ultimi mesi e non ancora sufficientemente recepita dagli automobilisti.

Il compito di installare i pannelli non spetterebbe però al Comune di Torino ma a SCR, società che ha realizzato l’infrastruttura: “Sono in costante contatto con i tecnici comunali che stanno sollecitando l’azienda: è stata evidenziata la necessità di installare il prima possibile i pannelli” ha spiegato Bruno Francavilla, coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 5.