Distrae un edicolante e ruba dei gratta e vinci che gli avrebbero fruttato 1.350 euro

Ha rubato con l'inganno alcuni tagliandi del gratta&vinci a un edicolante di Vanchiglietta, poi è fuggito su un'auto rubata e si è recato in una tabaccheria con l'idea di ritirare la vincita, pari a 1.350 euro. Purtroppo per l'uomo, è stato fermato e arrestato dai poliziotti del Commissariato Barriera di Milano, allertati dall'edicolante derubato.

L'episodio si è verificato lo scorso lunedì mattina. Intorno alle 11, l'uomo era entrato nell'edicola di corso Belgio chiedendo al negoziante di poter vedere dei regali per un bambino; l’esercente aveva assecondato la richiesta, prendendo dagli espositori alcuni articoli e facendoli vedere al cliente; questi, dimostrando interesse, aveva chiesto ulteriori articoli da inserire nella confezione regalo, pertanto l’edicolante si era spostato per poterli prendere lasciando per qualche istante l’uomo da sola di fronte al bancone. Successivamente, il cliente ha detto di dover prelevare il denaro contante necessario all’acquisto e pertanto era uscito dal negozio, non facendovi, però, più rientro.

Solo allora l’esercente si è reso conto dell’ammanco di diversi gratta e vinci da 10 e 20 euro e di alcuni biglietti della lotteria, custoditi in una scatola che si trovava dietro il bancone, in un luogo fuori dalla disponibilità della clientela. I poliziotti intervenuti tempestivamente hanno intercettato il ladro mentre si allontanava velocemente, a bordo di autovettura rubata, in direzione di corso Tortona e lo hanno seguito fino in piazza Respighi. Qui, il 51enne è stato fermato mentre stava per entrare all’interno di una seconda tabaccheria con l’intenzione di riscuotere una vincita; nelle sue tasche, infatti, gli agenti hanno infatti trovato 8 gratta e vinci appena abrasi, del valore ciascuno di 20 euro, e risultati vincenti per la cifra complessiva di 250 euro. Gli agenti hanno allora recuperato i biglietti ancora intonsi, per un valore di 1.200 circa, riconsegnandoli al legittimo proprietario. Il 51enne è invece stato arrestato per furto aggravato.