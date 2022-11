Il laboratorio chimico mobile anticontraffazione al mercato della Crocetta

Seconda tappa del tour del Laboratorio Chimico mobile di ADM Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, che ha fatto sosta questa volta nel mercato della Crocetta di Torino.

Sono state sottoposti a controllo da parte dei funzionari ADM e degli agenti della polizia locale di Torino giocattoli, bigiotteria, abbigliamento e calzature.

L’iniziativa ha destato la curiosità dei consumatori incuriositi e di molti esercenti che in alcuni casi hanno chiesto spontaneamente di poter analizzare la propria merce al fine di verificarne la qualità e il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del prodotto.



"Questa attività è volta a tutelare tanto il consumatore quanto lo stesso esercente e vuole garantire la leale concorrenza all' interno del mercato. Il laboratorio chimico mobile deve essere garanzia della qualità dei prodotti posti in vendita" così la dirigente dell' Ufficio Antifrode di ADM Daniela Dispenza .



Avvalendosi di sofisticate apparecchiature, come l XRF (analizzatore a fluorescenza a raggi x) i chimici ADM hanno potuto verificare in loco la presenza di metalli pesanti nocivi per la salute in alcuni articoli di bigiotteria o attraverso il RAMAN ed il micrososcopio elettronico, la composizione dei tessuti venduti.



Questo ha permesso per la prima volta, il controllo in tempo reale di prodotti potenzialmente dannosi per la salute dei cittadini ed é stato un supporto fondamentale per l’attività dei funzionari di Torino coordinati dall’ufficio Antifrode Interregionale in collaborazione con la Polizia Locale.



La campagna promossa da ADM continuerà nei prossimi mesi in tutto il Piemonte.