Tremendo scontro auto-moto in corso Tazzoli, il centauro ricoverato in codice rosso

Bruttissimo incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 novembre, in corso Tazzoli all'angolo con via Rubino.

Centauro in codice rosso all'ospedale

La dinamica di quanto successo è ancora da accertare, ma nello scontro tra una vettura ed una moto la peggio l'ha avuta il centauro, portato in ospedale in codice rosso in gravi condizioni.

La donna al volante in giallo al Cto

L'auto, che si è ribaltata a seguito dell'impatto, ha visto la donna al volante estratta dalle lamiere, condotta poi in codice giallo al Cto.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta anche la Polizia municipale per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza l'area del sinistro.