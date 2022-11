Tris di incidenti in contemporanea lungo la tangenziale

Tre incidenti in contemporanea questa mattina sulla tangenziale.



Il primo si è verificato all'altezza dell'area di servizio Nichelino Sud, tra Debouche e La Loggia. A tamponarsi sono stati due veicoli. Un ferito in codice verde è stato portato a Moncalieri. Traffico bloccato da code.

Il secondo altezza è stato all'altezza di corso Francia in direzione nord, tre veicoli coinvolti con quattro feriti in codice verde, tre portati a Rivoli e uno al Maria Vittoria. Anche in questo caso si sono generate code.

Il terzo è stato provocata da una perdita di gasolio da una cisterna con un mezzo che ha sbandato e urtato il guard rail. L'incidente si è verificato all’interno dell'interscambio di Bruere, in direzione Milano. Chiusa la prima corsia di marcia, ma nessun ferito