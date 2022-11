Giocare online: come prevenire i principali rischi e frodi

Il gioco online è sempre più diffuso in Italia e nel mondo. Il settore, specialmente dopo la pandemia, è in decisa crescita. Nella maggior parte dei casi i cosiddetti “casinò online” sono sicuri perché autorizzati dall’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in altri casi è bene far attenzione ad alcuni segnali: ecco quali

Grazie al continuo lavoro fatto dai gestori dei casinò online, come ad esempio il famosissimo Stake, giocare da casa è diventato sempre più facile. Basta connettersi al proprio sito preferito o, in alcuni casi, direttamente da app per poter passare qualche ora di relax. Recenti ricerche hanno dimostrato che – specialmente dopo gli ultimi anni – gli italiani abbiano preso più confidenza con lo strumento.

Tuttavia è sempre importante, nel caso si inseriscano dati personali o di pagamento, fare attenzione che siano implementate tutte le misure necessarie per ridurre il rischio di truffa o di furto dei dati. Ci sono diversi metodi per capire se il sito di un casinò online è affidabile oppure no. Scopriamoli insieme.

Controllare sempre il numero di licenza e la ragione sociale dell’azienda proprietaria

Ogni casinò operante in Italia deve essere autorizzato dalle autorità competenti. In Italia questa è l’ADM, mentre in Europa potrebbero esserci altre sigle. È quindi importantissimo che il numero di licenza sia ben visibile, in genere posizionato nel footer. Qualora non sia presente è bene porsi qualche domanda prima di iniziare a giocare: potrebbe trattarsi di un sito intermediario o non autorizzato.

Anche l’azienda proprietaria del sito gioca un ruolo importante. La ragione sociale con partita IVA (italiana o estera) dovrebbe sempre essere accompagnata da un contatto. In genere è possibile trovare queste informazioni nella pagina “Chi siamo”.

Utilizzare solo metodi di pagamento sicuri

I casinò truffaldini tendono a chiedere pagamenti non tracciabili e – quindi – non rimborsabili in caso di controversia. È quindi bene scegliere metodi di pagamento sicuri e che prevedano un rimborso al cliente. Il migliore, in questo senso è sicuramente PayPal, sempre dotato di programmi per la protezione acquisti. Anche i principali circuiti di carta di credito con verifica a due fattori offrono un elemento di sicurezza maggiore.

Leggere sempre il contratto d'uso

Qualsiasi casinò è tenuto a fornire, al momento dell’iscrizione, un’informativa legale che assomiglia a un vero e proprio contatto. Anche se non si ha tempo per leggerla integralmente è bene notare alcune clausole come il diritto di rimborso, le probabilità di vincita e la possibilità di trasferire le vincite dal proprio conto gioco al conto corrente bancario. I siti non a norma tendono a invogliare il cliente a tenere le vincite sulla piattaforma.

Un servizio clienti esistente è una prova di affidabilità

È sempre consigliato puntare su un sito con assistenza clienti in italiano. Potersi rivolgere a qualcuno, anche in caso di bug tecnici, aiuta a confermare l’affidabilità e la buona volontà del gestore. A un servizio clienti è anche possibile riportare eventuali problemi con la sicurezza informatica e chiedere che vengano risolti nell’immediato.