Teatro Regio, il Maestro Riccardo Muti dirige il "Don Giovanni" di Mozart

Il "mito della musica" Riccardo Muti torna sul podio dell'Orchestra del Regio per dirigere Don Giovanni, leggendario capolavoro di Wolfgang Amadeus Mozart. Chiara Muti firma la regia di questo nuovo allestimento realizzato in coproduzione con il Teatro Massimo di Palermo.

Mito immortale del seduttore per antonomasia, Don Giovanni è molto più di un personaggio: è l’incarnazione del desiderio infinito. Attorno a lui ruotano come in un vortice tutti i personaggi, attorno a lui risuonano alcune delle musiche più belle e potenti che siano mai state scritte.

Stamattina, al Teatro Regio, questa nuova produzione è stata presentata dallo stesso Maestro Riccardo Muti, insieme al sovrintendente Mathieu Jouvin e al direttore artistico Sebastian F. Schwarz.

"Mozart diceva che la musica più profonda è quella che si nasconde tra le note", ha spiegato il Maestro Muti. "È un’idea incredibile: tra una nota e l’altra, anche se strettamente legate, c’è l’infinito. Il Mistero è lì, in quello spazio che racchiude l’universo".

Secondo la regista Chiara Muti "Don Giovanni non esisterebbe senza donne! Deve alle sue prede il nome che porta. Le dodici entità che deambulano in scena sono le ombre del rimorso di Don Giovanni, o meglio quello che vanno cercando invano torturandosi senza pace e che vorrebbero veder balenare nel profondo dei suoi occhi sfuggenti, per liberarsi dall’umiliazione d’essere, un giorno, state sue vittime. Il mito che incarna l’ha reso immune, l’archetipo che rappresenta l’ha liberato dai fili a cui sono ancorati tutti gli altri, e nessun timore di Dio riuscirà mai ad ammaestrarlo!".

Protagonista in scena un cast di altissimo livello: Luca Micheletti, Jacquelyn Wagner, Mariangela Sicilia, Giovanni Sala, Alessandro Luongo, Francesca Di Sauro, Leon Košavić e Riccardo Zanellato.

Il Coro del Teatro Regio è istruito da Andrea Secchi. Le scene sono di Alessandro Camera, i raffinatissimi costumi di Tommaso Lagattolla e le luci di Vincent Longuemare. Maestro al fortepiano è Alessandro Benigni.

Per desiderio del Maestro Muti e del Sovrintendente Jouvin, il Teatro Regio devolverà l’incasso della prova generale di mercoledì 16 novembre alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus di Candiolo.

INFO:

TEATRO REGIO, piazza Castello, www.teatroregio.torino.it

Venerdì 18 Novembre 2022 ore 20

Domenica 20 Novembre 2022 ore 15

Martedì 22 Novembre 2022 ore 20

Giovedì 24 Novembre 2022 ore 20

Sabato 26 Novembre 2022 ore 15