Divieti di sosta, semafori bruciati, cinture di sicurezza e cellulare: oltre mezzo milione di multe in 9 mesi del 2022

Oltre mezzo milione di multe. E' questo il bilancio al 30 settembre 2022 della Polizia Municipale di Torino. In particolare, secondo i dati diffusi in occasione della Festa dei Civich al teatro Carignano, le sanzioni sono state 565.435: 185.519 per divieto di sosta, 379.916 per comportamenti sbagliati: in particolare 65062 per chi non ha rispettato il semaforo, 20395 per sensi unici e svolte sbagliate e 748 per mancata efficienza del veicolo.

Attenzione a cinture di sicurezza e cellulari

Sono state 3060 le persone pizzicate senza le cinture di sicurezza e 1626 sorprese con il cellulare in mano. Ben 54.123 i limiti di velocità non rispettati e 171.445 i varchi in Ztl attraversati senza permesso. Dagli ausiliari, le soste irregolari rilevate sono state 139.903.

I controlli sui monopattini e contro l'inquinamento

Su monopattini e velocipedi sono stati effettuati 423 controlli da cui sono nate 2841 sanzioni. Sono 6294 i controlli contro l'inquinamento, da cui 1325 sanzioni.

Arresti e denunce, 27 gli incidenti mortali

Sono state 30 le persone arrestate, 1205 le denunce e 202 i veicoli rubati rinvenuti. Gli incidenti rilevati sono stati 3275, di cui 27 con decessi. I feriti sono stati 3037 e i veicoli coinvolti sono stati 6541.

Per contrastare le guida in stato di ebbrezza sono stati 3495 i pre-test e 211 le sanzioni.

Lotta ai furbetti del parcheggio disabili

Da gennaio a settembre 2022 sono stati 3743 i provvedimenti presi dalla Polizia Municipale per salvaguardare i parcheggi riservati ai disabili.

Sono stati 7476 i provvedimenti per favorire la circolazione, in particolare del mezzi pubblici.

Lotta al bullismo e al disagio

Sono stati 192 i casi di bullismo o di disagio scolastico trattati, insieme a 671 casi di allarme sociale. Sono stati 81 gli interventi in situazioni di abusi o lesioni con la presenza di minori, mentre le attività di educazione nelle scuole hanno coinvolto 251 classi e 5866 studenti. Le attività per il contrasto del disagio a scuola sono state dedicate a 134 classi e 3213 studenti.

Sono stati 604 i provvedimenti per tutelare il consumatore di fronte a chi non rispettava le regole.

A livello di movida, sono stati 842 i servizi di controllo e 271 i provvedimenti contro chi non osservava le regole.

Sono stati effettuati 771 controlli in aziende e attività produttive, mentre sono stati 1105 i controlli in campo edilizio.



Una in più di 15mila le segnalazioni arrivate dai cittadini. Mentre i servizi di pattuglia sono stati 1413, quelli alle uscite delle scuole 4529, i giri nelle strade a piedi 12644 e 23113 i pattugliamenti motorizzati. I servizi interforze sono stati 142 e 375 i controlli ai parcheggiatori.