Il tribunale decreta la presunta morte di Fabrizio Catalano. La madre: "Non ci arrendiamo"

“E se domani arriva Fabrizio ci sarà una sentenza da stracciare insieme a lui” è con queste parole, parafrasando il titolo dell’ottava e ultima edizione del concorso letterario indetto dall’“Associazione Cercando Fabrizio e…”, Caterina Migliazza, mamma di Fabrizio Catalano, commenta la sentenza di presunta morte emessa dal Tribunale di Torino nella giornata di ieri, giovedì 10 novembre.

“È un atto dovuto che provoca una grande sofferenza, ma non mette la parola fine – continua Migliazza - In me non tramonta, infatti, la speranza che ci possa essere un ‘domani’ in cui Fabrizio fa ritorno a casa. Quel giorno insieme a Fabrizio cancelleremo, in un colpo solo, anni di grande dolore e ora pure una sentenza che quel dolore ha così tanto riacutizzato. Confidiamo davvero di rivedere presto Fabrizio, anche perché adesso c’è un motivo in più per il suo ritorno: c’è una nipotina che vuole conoscerlo…e insieme scriveremo il finale tanto atteso alla Storia di una madre per un figlio scomparso”.

La sentenza del Tribunale di Torino non ha affatto colto di sorpresa Caterina Migliazza e l’Associazione Cercando Fabrizio e…, ma è arrivata in concomitanza con la stampa delle antologie dell’ottava edizione del concorso letterario indetto proprio per ricordare e raccontare a parlare con Fabrizio. Un periodo dell’anno che coincide tra l’altro anche con i festeggiamenti per il compleanno di Fabrizio. L’edizione del concorso quest’anno è intitolata “Caro Fabrizio, ti racconto e se domani”; la serata di premiazione, con partecipanti e invitati da tutta Italia, sarà sabato 3 dicembre 2022 alle ore 16.30 al Teatro Arpino, a Collegno (Via Bussoleno 50).