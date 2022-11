Trasforma l'alloggio in una piantagione, la Polizia trova 36 chili di marjuana: arrestato

Aveva trasformato un appartamento in una piantagione di marjuana, dove ne sono stati sequestrati 36 chili: per questo un 65enne è stato arrestato. E' accaduto a Moncalieri, dove la Polizia ha individuato un alloggio dell'uomo. Sorpreso dagli agenti mentre stava entrando nell'abitazione, il 65enne ha cercato di allontanarsi da lì ma è stato fermato.

Trovato in possesso di mille euro

Controllato sul posto, è stato trovato in possesso di 1000 euro in contanti e di alcuni mazzi di chiavi non solo dell’abitazione, ma anche di alcuni box auto ubicati in comuni limitrofi. All'uomo sono stati sequestrati 36 chili di cannabinoidi così suddivisi: 24 chili di marijuana nascosta in cucina all’interno di alcuni fusti, 11 chili della medesima sostanza già confezionata in buste chiuse a pressione all’interno di tre sacchi neri e la quantità di 1 kg di cannabis. Inoltre, materiale vario utile al confezionamento dello stupefacente. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.