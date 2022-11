Il musical "tick, tick… BOOM!" apre la stagione del Teatro Superga di Nichelino

La nuova stagione del TSN - Teatro Superga Nichelino apre domenica 13 novembre con la prima produzione italiana di tick, tick… BOOM!, il musical di Jonathan Larson trasportato anche in versione cinematografica, con protagonista Andrew Garfield, candidato all’Oscar 2022 come miglior attore e premiato ai Golden Globe Awards come miglior attore protagonista.

Jonathan Larson è stato uno degli autori contemporanei di musical più innovativi, è morto a 35 anni, il giorno prima del debutto del suo spettacolo RENT, per il quale avrebbe vinto il Premio Pulitzer. Tick, tick… BOOM! è la sua autobiografia che pone l’attenzione su temi sociali quali il multiculturalismo, la dipendenza dalle droghe e l’omotransfobia.

Il Teatro Superga con STM e Fondazione Teatro Coccia vuole affrontare oggi in Italia le stesse tematiche con sensibilità e con la consapevolezza di farlo attraverso un genere che continua ad essere associato esclusivamente a leggerezza e intrattenimento.

L’edizione italiana del musical vede la regia di Massimiliano Perticari e Marco Iacomelli e, nel ruolo del protagonista Jon, il giovanissimo talento italiano Nicolò Bertonelli, reduce dal successo televisivo di Braccialetti Rossi 3. Sul palco altri 6 attori e una band di 8 elementi per una vera e propria prima mondiale di una versione inedita.

INFO

Teatro Superga, via Superga 44, Nichelino (TO), www.teatrosuperga.it