Non c'è pace per piazza Carducci: continuano le polemiche dopo la pedonalizzazione

Piazza Carducci dopo la fine dei lavori per la pedonalizzazione, continuano le polemiche.

Durante l'estate diverse discussioni sono nate, soprattutto sui social, riguardo al verde, la cui manutenzione, anche a causa della siccità, si era rivelata piuttosto difficoltosa.

Particolare bagarre avevano suscitato le piante e le aiuole secche, che suscitavano l'impressione di incuria e degrado. Sia il presidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano che la coordinatrice Francesca Gruppi avevano però confermato la sostituzione in autunno. Sostituzione che come conferma la stessa coordinatrice avverrà "tra adesso e marzo 2023, la procedura è comunque stata avviata".

A riportarle all'attenzione del Consiglio circoscrizionale tutte le problematiche è la consigliera Raffaella Pasquali (M5S) che nel corso degli ultimi mesi ha raccolto le segnalazioni dei cittadini e le ha presentate in un'interpellanza.

Dai problemi di allagamento sull'attraversamento pedonale vicino all’area oggetto di cantiere quando piove, ai materiali "abbandonati" risalenti al cantiere del 2020 di IREN e di altri di lavori non terminati. Ma anche l'assenza dell'ecoisola.

A questi, si aggiunge la questione del verde, ad oggi ancora poco curato. Questione che come ipotizza Pasquali si lega probabilmente alla "presenza di un sistema di irrigazione non adeguatamente regolato, che rischia di far morire le piante per eccesso di acqua".

Nell'interpellanza chiede di fare chiarezza sia sulle tempistiche per la sistemazione dell'attraversamento pedonale e la rimozione del materiale avanzato, sia sulla sistemazione dell'ecoisola.

Infine, "se è prevista una qualche sistemazione delle nuove aiuole che presentano alberi ed erba poco curata e di interessarsi con urgenza per evitare lo spreco d’acqua presumibilmente legato al sistema di irrigazione non adeguatamente regolato".