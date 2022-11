Nel 2023 apre al pubblico il multipiano vicino al Pala Alpitour e all'Olimpico

Nella seconda metà del 2023 verrà aperto al pubblico il multipiano "Park Palanuoto", a pochi passi dal "Palazzo del Nuoto" di via Filadelfia 89. Il parcheggio interrato dispone di 145 posti auto, a cui se ne aggiungono 54 in superficie. Stalli al momento in gran parte inutilizzati dato che la struttura non è stata presa in carico da Gtt, come denuncia un'interpellanza della consigliera del M5S Tea Castiglione.

Park a pochi passi dal Pala Alpitour e Olimpico