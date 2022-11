Atp Finals come Eurovision: il villaggio taglia in due piazza d'Armi, arrivare al mercato diventa un impresa da Campioni

Atp Finals come Eurovision. Sotto tanti punti di vista (positivi), ma anche per qualche disagio ai residenti di Santa Rita e Borgo Filadelfia. Con l'espansione dell'area dedicata all'evento sportivo e il villaggio che da piazza San Carlo ha traslocato davanti al Palaolimpico, infatti, l'area pedonale che collega corso Galileo Ferraris e corso Agnelli di fatto rimane bloccata, tagliata in due. Un disagio per chi vuole attraversare, soprattutto per chi ha bisogno di andare a fare la spesa al mercato di corso Sebastopoli.

Lo scorso anno, in assenza del Villaggio e con l'accesso direttamente ai cancelli del Palazzetto, le code dei visitatori non impedivano il passaggio. Mentre da Eurovision in poi il problema si è posto e, oggi, riproposto.

Alcuni malumori si leggono già sui social da parte di qualche cittadino che abita in zona. "Chi risiede dalla parte opposta del mercato di Santa Rita, per colpa della finale degli ATP di tennis è costretto a farsi tutto il giro della piazza, magari con le borse colme della spesa - scrive una signora sui social -. Le volte scorse gli organizzatori ci avevano lasciato un piccolo spazio per consentirci di attraversare il passaggio senza disturbare. Oggi devo proprio lamentare l'assurda carenza".