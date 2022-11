Raccolta fondi a sostegno del festival "Intrecci 2023 – Il mondo si incontra a Carmagnola”

Resta attiva fino a fine novembre la raccolta fondi su Eppela per sostenere “ Intrecci 2023 – Il mondo si incontra a Carmagnola ”, il festival che dal 2018 promuove una città inclusiva, promosso dall’Associazione Karmadonne.

La nuova edizione del Festival vuole allargare i propri confini, per far diventare Carmagnola un punto di riferimento sulle buone pratiche dell’accoglienza. Come ogni anno, il programma prevederà musica, arte e cibo, oltre a ospiti di livello nazionale capaci di intercettare pubblici e gusti diversi.