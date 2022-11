Torino Film Industry compie cinque anni, Manera: “Lavoriamo per ridare centralità alla sala cinematografica”

Cinque anni di Torino Film Industry, Manera: “Lavoriamo per ridare centralità alla sala cinematografica”

Il progetto Torino Film Industry di Film Commission Torino Piemonte che comprende e mette in rete oltre alla Film Commission, TorinoFilmLab e Talents and Short Film Market, compie cinque anni.

Appuntamento in contemporanea con il TFF

L’evento dedicato ai professionisti del settore cinema sarà dal 24 al 30 novembre, in concomitanza con il 40esimo Torino Film Festival.

Due le sedi in cui si svilupperà la manifestazione: al Circolo dei Lettori, e, novità di quest’anno, l’Accademia delle Scienze che ospiterà gli Italiani Doc Screenings.

Riportare al centro la sala cinematografica

Focus dell’evento quest’anno sarà l’importanza e la centralità della sala cinematografica anche nel tentativo di riportare il pubblico dentro i cinema come sottolineanti anche da Paolo Manera, Direttore Film Commission Torino Piemonte.

Momento più atteso sabato 25 e domenica 26 novembre con i Production Days, pensati per la produzione locale, messa in relazione con case di produzione nazionale e interazioni come Groenlandia, Lucky Red, 01 Distribution, Amazon e Netflix.

Workshop, eventi ed incontri

Durante i due giorni, eventi di networking, workshop e one-to-one tra professionisti piemontesi e i maggiori players dell’audiovisivo.

Tra le novità di quest’anno il progetto “Insetto” realizzato con Agenda Cinema e i ragazzi delle scuole e il party del Torino Film Industry che festeggia, oltre ai suoi cinque anni e ai 40 del Torino Film Festival, allo storico Club, Le Roi. Per partecipare agli eventi rivolti ai professionisti del settore da quest’anno sarà necessario solo un accredito valido per tutto.

La collaborazione con il Torino Film Festival

In questa quinta edizione stretta la collaborazione con il Torino Film Festival all’intento della quale il Progetto presenterà dieci suoi film al cinema Romano.

Per info: https://www.torinofilmindustry.it