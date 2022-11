A dicembre riapre la biblioteca Carluccio, dopo quasi 8 anni di chiusura per l'amianto

In questi anni i residenti della Circoscrizione 3 si sono più volte mobilitati per chiederne la riapertura, arrivando a raccogliere anche 600 firme. A dare una spinta alla riqualificazione i 5 milioni di euro di fondi Pnrr.



Si tratta dell'ennesima buona notizia per gli abitanti di Torino Ovest. Lunedì ha infatti riaperto al pubblico, dopo tre anni di stop, la piscina Trecate. L'impianto sportivo era stato interdetto al pubblico per i lavori di manutenzione straordinaria necessari e le limitazioni imposte dalla pandemia.



"La restituzione di un bene pubblico alla cittadinanza - commenta Emanuele Busconi, coordinatore alla Cultura della 3 - è sempre importante, la riapertura di una biblioteca lo è ancora di più perché è un presidio per l'uguaglianza". "La Carluccio dovrà essere uno spazio inclusivo e capace di accogliere tutte e tutti, creando occasioni di incontro e scambio, offrendo a ciascuna persona l'accesso alle risorse culturali senza sbarramenti. Sarà nostro compito far sì che la biblioteca diventi anche un incubatore di nuove progettualità culturali su temi di attualità per tutta la Circoscrizione come i diritti, la transizione ecologica e il contrasto a pregiudizi e discriminazioni", conclude.