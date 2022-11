Artemis 1 è partita, l'uomo tornerà sulla Luna. Torino è a bordo grazie ad Argomoon

Missione compiuta. O quantomeno partita: e viste le recenti difficoltà non è un passo da poco e anche Torino esulta. Negli scorsi minuti - da Cape Canaveral - è arrivato il semaforo verde per Artemis 1 , la missione della Nasa che punta a riportare l'uomo sulla Luna. Si tratta del quarto tentativo di lancio dopo tre rinvii .

E anche questa mattina qualche brivido è corso sulla schiena degli addetti ai lavori: la finestra di lancio era infatti fissata per le 7:04, ma qualcosa si è inceppato nel conto alla rovescia. Proprio quando mancavano dieci minuti.



Alla fine tutto ha funzionato: i razzi di accompagnamento, esaurita la loro funzione, si sono sganciati e la missione ha potuto proseguire il suo cammino nello Spazio. Si tratta di un razzo che non ha a bordo persone, solo manichini utilizzati per studiare gli effetti del lancio sull'uomo.