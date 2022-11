Niente più incubo parcheggi a Parella, nuovi posti auto in via Asinari di Bernezzo

Buone notizie per tutti gli automobilisti residenti in zona Parella: diversi nuovi parcheggi, infatti, sono stati disegnati sullo slargo presente all'incrocio tra via Asinari di Bernezzo e via Mogadiscio, davanti alla parrocchia “Madonna della Divina Provvidenza” e nei pressi del parco della Tesoriera.

Dieci nuovi stalli a pettine

I nuovi stalli a pettine, 10 in totale, fanno esultare in particolar modo la Lega: “Vittoria! Ci abbiamo messo un anno e mezzo - ha commentato il capogruppo in Circoscrizione 4 Carlo Emanuela Morando – ma, con l'approvazione di un ordine del giorno e una mozione, oltre a qualche trattativa con l'ufficio tecnico, finalmente siamo riusciti a farli realizzare”.

La Lega: "Nostra vittoria"

Il risultato finale soddisfa in pieno Morando: “Siamo riusciti ad ottenere – conclude – 2 stalli in più di quelli previsti dal progetto iniziale: ringrazio, a proposito, l'Ufficio Tecnico della Città di Torino e il coordinatore circoscrizionale Badiali per aver sposato da subito la mia proposta”.