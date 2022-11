"Industriamoci", oltre mille studenti alla scoperta delle aziende del Canavese

25 aziende canavesane (e altre che stanno confermando in questi giorni) e 11 Istituti scolastici del territorio per un totale di quasi 1180 studenti delle scuole secondarie di primo grado: questi i numeri della XIII edizione del PMI DAY, la Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, che si celebra quest’anno il 18 novembre, organizzata da Piccola Industria Confindustria, in collaborazione con le Associazioni del sistema. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’Istruzione e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed è inserita nella XXI Settimana della Cultura d’Impresa organizzata da Confindustria e nella Settimana europea delle PMI promossa dalla Commissione europea.

Tema dell’edizione 2022 è la bellezza. La bellezza del saper fare italiano, espressione delle capacità, dei valori, della cultura che ritroviamo nelle produzioni di beni e servizi delle imprese. La bellezza, come asset, come carattere distintivo e fattore competitivo che nasce dall’attitudine a “fare bene”.

A livello nazionale sono oltre 1000 le imprese coinvolte, un’adesione record che rispetto all’edizione dello scorso anno segna un raddoppio netto. Altissima la partecipazione del Sistema Confindustria, con più del 97% delle Associazioni territoriali che hanno aderito all’iniziativa. Dal 2010, anno di nascita della manifestazione, le Pmi di Confindustria hanno aperto le loro porte complessivamente a oltre 472mila ragazzi.

In Canavese l’edizione 2022 viene realizzata con diverse modalità a seconda delle preferenze espresse da scuole e imprese: visite in azienda (in particolare laddove siano possibili gli spostamenti in sicurezza delle scolaresche), videoconferenze e incontri degli imprenditori in aula. Nel nostro territorio il PMI DAY, considerando l’alta partecipazione di aziende e scuole, non si esaurirà il 18 novembre, ma prenderà il via in quella data e si svolgerà nell’arco dei prossimi due mesi. E proprio a gennaio i ragazzi delle 3° medie, insieme alle loro famiglie, decideranno come proseguire gli studi e il PMI Day in tal senso vuole accompagnarli, fornendo loro informazioni e occasioni per conoscere la realtà del lavoro nel nostro territorio.

Nel corso delle visite (virtuali o fisiche) gli studenti hanno l’opportunità di seguire da vicino le singole fasi dell’attività produttiva, di vedere come la materia prima si trasforma in prodotto e le idee in risultati, ma anche di apprendere direttamente dagli imprenditori la storia dell’azienda, le sfide che affronta nel presente e quelle che si pone per il futuro. Durante le visite aziendali viene anche presentato il contributo video “L’impresa, che impresa!” (disponibile sul canale YouTube di Confindustria Canavese), realizzato nel 2020 in occasione dell’edizione virtuale dell’iniziativa. Un video che in 5 pillole di circa 3 minuti ciascuna illustra in modo simpatico e accattivante temi come: Che cos'è un'impresa? Cosa si produce e quali lavori potrei fare in Canavese? Cosa richiede il mercato del lavoro? Quali sono i lavori del futuro e quale scuola posso scegliere? Come potrei diventare imprenditore?

Il PMI DAY in Canavese non consiste però soltanto nella singola giornata di visita (virtuale o meno) degli studenti all’azienda. La Piccola Industria di Confindustria Canavese lo ha strutturato come un progetto molto più ampio con l’obiettivo di rafforzare e rendere sempre più stretto il dialogo tra scuola e impresa. Esso ha avuto inizio prima della data ufficiale del PMI DAY coinvolgendo insegnanti in una giornata di formazione per introdurli al mondo delle imprese e fornire loro gli strumenti per approfondire in classe le più importanti tematiche legate alle aziende e all’imprenditoria.

Le realtà canavesane che quest’anno hanno scelto di condividere questa importante esperienza con i giovani studenti sono: Advanced Accelerator Applications, a Novartis Company, Apnes Srl, Arca Techonologies Srl, Bersano Carlo Spa, Bioindustry Park Silvano Fumero Spa Società Benefit, Bracco Imaging Spa, Camerlo Tecnology Srl, Carloangela Srl, Cmb Industries Srl, Eni Spa, Ergotech Spa, Fasti Industriale Spa, Istituto Di Ricerche Biomediche "Antoine Marxer" Rbm S.P.A, I.C.A.S. Spa, La Castellamonte Di Roberto Perino Sas, Mecs Srl, Net Surfing Srl, Osai - Automation Systems Spa, Phoenix Srl, Sata Spa, Seica Spa, Sertec Engineering Consulting Srl, Sinterloy Srl, Tecno System Spa e Tesi Srl.

La partecipazione è aperta anche ad altre imprese che siano interessate, che possono quindi segnalare la loro disponibilità a Confindustria Canavese.

Gli Istituti comprensivi che partecipato all’iniziativa sono quelli di Azeglio, Caluso, Castellamonte, Favria, Montanaro, Pavone, Rivarolo, San Giorgio Canavese, Settimo Vittone, Valperga e l’Istituto Missionario Salesiano “Card. Cagliero”.

“Il PMI Day per noi rappresenta un momento di incontro fondamentale in cui le aziende si aprono per accogliere e farsi conoscere. Un’iniziativa di grande successo che, anno dopo anno, registra un aumento esponenziale degli studenti e delle aziende partecipanti, a testimonianza del fatto che scuola e impresa sono sempre più legate a doppio filo”, ha dichiarato Massimo Lomen, presidente della Piccola Industria di Confindustria. “Manifestazioni come questa sono indispensabili per rafforzare il ponte tra istruzione e industria. L’obiettivo è quello di raccontare le imprese, il loro ruolo produttivo e sociale, mostrare come nasce un prodotto o un servizio, come un’idea si trasforma in progetto e quanto il fare impresa richieda passione, impegno, dedizione, responsabilità e competenze. Attraverso l’esperienza diretta in azienda si vuole anche offrire agli studenti un’opportunità per cominciare a immaginare il proprio futuro, magari in una PMI del loro territorio”.