Campidoglio, in piazza Risorgimento 2 nuove panchine d'autore per il Transgender Day of Remembrance

Il Museo d'Arte Urbana di Torino, come ormai tradizione, celebrerà anche quest'anno il TDoR – Transgender Day of Remembrance, con una serie di iniziative che animeranno il quartiere Campidoglio; la giornata, che cade il 20 novembre, vuole ricordare tutte le persone transessuali e transgender vittime di violenza. L'intervento più significativo riguarda la realizzazione di 2 nuove panchine d'autore, realizzate in piazza Risorgimento dal duo artistico MBAG (formato da Margherita Bobini e Andrea Gritti, ndr) grazie alla collaborazione dell'associazione Maurice GLBTQ.

Una giornata dedicata a Cloe Bianco

Ad accompagnare le panchine ci sarà un'intera giornata, proprio quest'oggi sabato 19 novembre, intitolata “Per un Borgo Campidoglio più queer” e dedicata alla memoria di Cloe Bianco, l'insegnante transgender suicida a causa delle discriminazioni ricevute sul luogo di lavoro. L'evento prevede una visita guidata “teatrale” al MAU curata dell'attrice Adriana Zamboni della Compagnia 3001 in collaborazione con CulturalWay. Il percorso prevede opere degli artisti Sister Flash, Kasy23, Eduardo “Mono” Carrasco, Gianluca Nibbi, Antonio Carena e molti altri con partenza dal sagrato della Chiesa di Sant'Alfonso alle ore 15; la partecipazione è gratuita previa prenotazione al numero 3393885984 o all'e-mail info@culturalway.it.

Ma non finisce qui, perché a chiusura della visita (ore 17.30) è in programma l'incontro “Diritti delle donne: percorsi e prospettive future”: nella sede dell'Associazione dei Sardi in Torino “Antonio Gramsci”, verranno presentati i risultati del progetto di inclusione e alfabetizzazione ribattezzato “Scuola delle mamme”, promosso dalla stessa associazione in collaborazione con il CPIA3 di Mirafiori Sud.