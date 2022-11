Cesana, escursionista muore dopo una caduta di centinaia di metri in un canalone

Un escursionista è deceduto oggi pomeriggio nella zona della Rocca d'Aigliere, nel territorio di Cesana. La chiamata di emergenza è stata lanciata poco prima delle 17 dai componenti di una comitiva che segnalavano la caduta di un compagno per alcune centinaia di metri in un canalone.

A causa dell'orario non era possibile l'invio sul luogo del Servizio Regionale di Elisoccorso per cui il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ha proceduto con l'attivazione del Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne di Briancon che ha l'abilitazione per effettuare operazioni speciali con l'elicottero in modalità di volo notturno. Nel frattempo un medico compagno di gita dell'escursionista precipitato è riuscito ad avvicinarsi al punto dove il corpo aveva arrestato la sua caduta e a comunicare che si trovava in condizioni incompatibili con la vita.