Auto si ribalta dopo uno scontro sulla Torino-Caselle: due feriti in codice verde

Scenografico incidente nella serata di oggi, domenica 20 novembre, sulla superstrada Torino-Caselle, con un veicolo, una Fiat Cinquecento, che si è completamente ribaltato sulla corsia di sorpasso dopo l'impatto con un'altra auto.

Fortunatamente gli automobilisti sono usciti senza gravi conseguenze. Entrambi feriti in modo lieve, sono stati trasportati in codice verde all'ospedale Giovanni Bosco.

L'incidente è avvenuto in direzione Torino all'altezza dello svincolo Madonna di Campagna. Difficoltà per il traffico, con forti rallentamenti in ingresso in città.