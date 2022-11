Nichelino, attimi di paura per un incendio in un appartamento di via Pinerolo

Cinque persone sono rimaste intossicate, e una di queste è stata trasportata presso l'ospedale Santa Croce di Moncalieri per le cure mediche, in un incendio che si è sviluppato ieri pomeriggio, sabato 19 novembre, intorno alle 14, in un condominio di cinque piani di via Pinerolo nel centro di Nichelino.

Le fiamme, secondo quanto finora ricostruito dalla polizia locale, prontamente intervenuta assieme a due unità di soccorso dei Vigili del Fuoco di Torino, sono divampate in un appartamento al quarto piano occupato da un anziano signore vedovo.