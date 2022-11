A Grugliasco lo Spid si può richiedere anche allo Sportello polifunzionale

Da oggi, lunedì 21 novembre, chi è residente a Grugliasco ed è maggiorenne potrà richiedere lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) presso lo Sportello alla Città, nei locali dello Sportello polifunzionale, in piazza Matteotti 38. Il servizio, su appuntamento, sarà gratuito e permetterà di ottenere le credenziali Spid con riconoscimento di persona tramite l'identity provider Register.it (SpidItalia).

Per prenotare un appuntamento sarà necessario mandare una e-mail all'indirizzo sportello.citta@comune.grugliasco.to.it indicando nell'oggetto il motivo della richiesta (SPID), nome e cognome, un numero di telefono per essere eventualmente ricontattati.