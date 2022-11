Domani anche a Torino si celebra la “Giornata Nazionale dell’Albero”

Domani, martedì 22 novembre, alle ore 11.30, in Via Madonna de La Salette, alla presenza di autorità scolaresche e associazioni ambientaliste, si svolgerà la “Giornata Nazionale dell’Albero”.

Quest’anno il tema scelto a livello nazionale per celebrare la “Giornata Nazionale dell’Albero” è il recupero di aree urbane degradate mediante la messa a dimora di alcuni alberi autoctoni e l’installazione di due panchine, un tavolo nonché di una bacheca nella quale è posizionato un pannello sul quale sono riportate una serie di informazioni relative al progetto, al territorio locale e alle specie vegetali utilizzate, volte a suscitare nei cittadini una maggiore curiosità e attenzione verso le tematiche ambientali. Le piante e gli arredi sono forniti dal Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità. A Torino l’iniziativa vede coinvolti come promotori il Comando Regione Carabinieri Forestale “Piemonte”, il Comune di Torino, la IV Circoscrizione del Comune di Torino e Legambiente. L’area scelta di Via Madonna delle Salette per la messa dimora delle piante (le piante saranno corredate di fascetta con QR CODE necessaria per la loro geolocalizzazione ed il conseguente inserimento nel portale www.unalberoperilfuturo.it) è stata individuata dal Comune di Torino nell’ambito di un progetto di recupero urbano promosso dall’Amministrazione comunale.