Carmagnola, tutte le Iniziative per la “Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne"

Come ogni anno, il Comune di Carmagnola organizza una serie di appuntamenti per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza contro le donne, in occasione della Giornata internazionale del 25 novembre.

Mercoledì 23 novembre, alle ore 20:30 presso la Biblioteca Civica Rayneri-Berti in via Valobra, è in programma un incontro a cura dello Sportello Antiviolenza di E.M.M.A. ONLUS, associazione che gestisce diversi centri di accoglienza per donne che subiscono o hanno subìto violenza maschile, in qualsiasi forma essa si concretizzi, indipendentemente dalla loro nazionalità, provenienza, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica.

Lo Sportello Antiviolenza di Carmagnola è attivo dal 9 settembre 2021 in Via Cavalli n. 6 (1°piano), tutti i giovedì, dalle 13.00 alle 16.00. Per appuntamenti è possibile inviare una mail a sportello.carmagnola@emmacentriantiviolenza.com o contattare il Numero Verde di Ascolto Telefonico 800093900.

Venerdì 25 novembre, il Cinema Elios propone la proiezione del film di Dominik Moll intitolato "La notte del 12", con biglietto di ingresso ridotto per tutte le donne.

Domenica 27 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 12:30 al Palazzetto dello Sport di corso Roma, si svolgerà ad ingresso gratuito l'evento "L'autodifesa declinata al femminile", a cura dell'Associazione A.S.D. Olimpia Karate Arti Marziali.

L’incontro viene condotto da Marcello Tappa, maestro d’armi ed esperto di tecniche difensive, consulente professionista di ambito di sicurezza alla persona.

Gli argomenti trattati hanno lo scopo di fornire informazioni, suggerimenti strategici ed alcune semplici nozioni difensive di base per sottrarsi a tentativi di aggressione e per apprendere quali siano le corrette azioni da intraprendere nel corso si una situazione che presenti aspetti di pericolo.

Per ulteriori informazioni su è possibile telefonare al numero 344 11 72 302.