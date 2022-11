Nuvole e pioggia oggi su Torino e provincia, ma il maltempo dovrebbe essere di breve durata

Dopo l'aumento della nuvolosità registrato dal pomeriggio di ieri, oggi è attesa la pioggia su Torino e provincia, ma la perturbazione dovrebbe essere di rapido passaggio.

Oggi, martedì 22 novembre

Al mattino cielo coperto, aperture e schiarite a partire da ovest nel corso del giorno. Piogge e deboli nevicate fino a bassa quota sulle Alpi e sulla Valle d'Aosta in esaurimento dalla mattina. In pianura solo qualche debole pioggia. Temperature minime in aumento, intorno 6 °C, massime sui 13 °C. Venti deboli di direzione variabile in pianura, dalla mattina venti forti di Foehn sulle Alpi che occasionalmente potrebbe arrivare con qualche raffica sulle pedemontane occidentali.

Da mercoledì 23 novembre

Mercoledì ancora un po' di vento sulle Alpi, ma la situazione sarà di nuovo votata alla stabilità almeno fino a venerdì, per il rialzo della pressione. Quindi ci aspettiamo tempo soleggiato o al più poco nuvoloso per nubi alte, mentre di notte e prima mattina saranno possibili nebbie sulle pianure. Temperature in rialzo.