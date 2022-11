Torino: Oreficeria Demeglio, 100 anni a 100 all’ora

All’ombra della Consolata e alle spalle delle Porte Palatine tre generazioni di gioiellieri portano avanti con orgoglio l’arte artigiana orafa di pregio, tra tradizione e innovazione e presentano il gioiello celebrativo dei cento anni di storia.

Grazie ad una forte coesione familiare, alla capacità di innovare e di offrire al mercato professionalità, competenza e lungimiranza il passaggio alla terza generazione è avvenuto in modo virtuoso e senza discontinuità, creando valore nel lavorare fianco a fianco e ottenendo prestigiosi riconoscimenti.





Gabriele Demeglio, la terza generazione, insieme alla moglie Marzia, guida oggi l’azienda di famiglia verso nuovi importanti traguardi, e celebra i cento anni di storia dell’Oreficeria Demeglio, lanciando il Bracciale “CenTO”.

«“CenTO” non è solo il gioiello celebrativo di un secolo di storia, ma è anche l’emblema di una ricerca minuziosa dell’eccellenza e un omaggio alla maestria artigiana di un tempo, che ancora oggi ci stupisce e ci emoziona – afferma Gabriele Demeglio –. È un bracciale creato con la tecnologia Ex-tensible® (by Roberto Demeglio Spa) e per il quale sono stati realizzati appositamente speciali castoni per i cinque tagli di diamante: smeraldo, goccia, marquise, brillante e cuore. E così, grazie ad una tecnologia d’avanguardia e alla sapiente combinazione delle forme, il bracciale prende vita quando viene indossato e amplifica la luce riflessa dai diamanti».

La tecnologia Ex-tensible® (by Roberto Demeglio Spa) consente di creare gioielli morbidi e flessuosi, che si muovono con il corpo di chi li indossa e ne seguono le linee. È una lavorazione particolare, frutto di anni di ricerche, grazie alla quale non ci sono chiusure nel bracciale, la misura viene regolata ad hoc in base alle caratteristiche dei clienti e il gioiello una volta indossato è come un velluto che accarezza la pelle.

Lo studio della sequenza e il taglio particolare delle pietre, fa sì che dall’alto si vedano solo le forme e la luce e solo di fianco si veda la struttura portante. Pezzi esclusivi per una storia unica: i 100 anni di vita dell’Oreficeria Demeglio.

Dalla scoperta dell’insulina all’atterraggio su Marte, la Famiglia Demeglio è stata testimone e custode di un secolo di Storia. Oggi Gabriele Demeglio riunisce tutte le esperienze di famiglia e, nel negozio storico, prosegue un percorso di eccellenza, concentrato sulla individualità di ogni persona e sull’attenzione ai particolari perché Importante è ESSERE UNICI.

«Sono emozionato nel presentare questo nuovo gioiello perché è il punto di partenza verso nuovi traguardi. – prosegue Gabriele Demeglio -. Mi fa immaginare tutto ciò che voglio fare per proiettare l’Oreficeria Demeglio oltre i suoi cento anni di vita. Voglio che questo gioiello rappresenti un segnale di attenzione ai particolari e lasci un segno di unicità. Eccellenza, professionalità e unicità sono valori che ho sempre perseguito nel mio lavoro e che ci hanno consentito di essere qui oggi».

Un gioiello che rappresenta una storia che prosegue nel tempo, e che verrà tramandato alle generazioni future, all’insegna della continuità. È bello immaginare che i ragazzi e le nuove generazioni possano avvicinarsi alla bellezza, declinata in un oggetto con le sue molteplici forme e sfaccettature di luce.

«E proprio pensando alle nuove generazioni e all’evoluzione costante delle dinamiche di acquisto, dopo la presentazione del Bracciale “CenTO” lanceremo a breve il nostro nuovo sito e il canale Ecommerce utilizzando la tecnologia per portare i clienti in negozio – Conclude Demeglio. La sinergia con il digitale, oggi, è fondamentale per arricchire l’esperienza dal vivo».

Nel negozio di Corso Regina Margherita i clienti possono vivere un’esperienza immersiva, e avvicinarsi a prodotti di eccellenza, apprezzandone ogni singolo dettaglio, oltre al valore del manufatto. E così tradizione centenaria e sguardo verso il futuro si coniugano, proiettando l’Oreficeria Demeglio verso il prossimo secolo di vita.

Il Bracciale CenTo: https://youtu.be/DZac_4GJMi0